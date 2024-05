Latina, la Polizia di Stato alla “Partita della Solidarietà”

Si è tenuta allo Stadio Domenico Francioni di Latina la “Partita della Solidarietà” manifestazione sportiva organizzata dalla Polsoccer ASD, un team costituito da appartenenti alla Polizia di Stato, che ha disputato un incontro di calcio contro i dipendenti dell’amministrazione comunale di Latina.

L’iniziativa, organizzata a favore dell’associazione SOS Villaggio dei Bambini e con il fine benefico di contribuite agli scopi dell’associazione stessa, ha visto la partecipazione di numerosi studenti del territorio pontino, che hanno potuto non solo godere dello spettacolo calcistico ma anche toccare con mano le attività dei reparti speciali della Polizia di Stato, che sono scesi in campo con le avvincenti esibizioni del reparto cinofili e del nucleo Artificieri di Roma e con un stand sulle attività della Polizia Scientifica.

In particolare tutti gli spettatori presenti, hanno avuto modo di osservare da vicino le diverse mansioni dei nostri raparti speciali; i cinofili hanno mostrato le specifiche attività poste in essere nei vari settori di impiego, dall’impiego dei cani da ordine pubblico, difesa e antidroga, all’impiego dei cani antiesplosivo, che hanno operato congiuntamente al personale del nucleo artificieri della Polizia di Stato.

Non da ultimo, i giovani studenti intervenuti, hanno potuto osservare le attività della Scientifica, con il personale della polizia Scientifica delle Questura di Roma e Latina che ha illustrato le modalità di intervento sulla scena del crimine ed i rilievi che nelle quotidiane attività di servizio vengono effettuati dal personale che interviene nei più disparati scenari operativi.

L’incontro, che si è concluso con il risultato di 5-1 a favore dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Latina, è stato un modo non solo per mostrare ai giovani studenti le Attività della Polizia di Stato, ma anche e soprattutto per contribuire alla raccolta di fondi a favore dell’Associazione SOS Villaggio dei bambini, in una data simbolica, quella del 27 maggio, in cui ricorre l’anniversario della ratifica della Convenzione Onu per i diritti dei bambini e dei Ragazzi.