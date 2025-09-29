Latina, la Polizia di Stato festeggia San Michele: cerimonia solenne

Una giornata di spiritualità e riconoscenza ha riunito questa mattina, 29 settembre, le istituzioni pontine per celebrare San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La ricorrenza è stata onorata con una cerimonia provinciale presso la chiesa di San Michele, nel borgo che porta il suo nome.

Il Vescovo di Latina, S.E. Mons. Mariano Crociata, ha presieduto la messa sottolineando la centralità del servizio quotidiano delle donne e degli uomini in divisa nel garantire sicurezza e ordine pubblico.

Il Questore di Latina ha espresso gratitudine verso tutto il personale della Questura, rimarcando il valore della dedizione e dei sacrifici che caratterizzano il lavoro della Polizia. Alla celebrazione hanno preso parte il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Procuratore Aggiunto e numerose altre autorità civili e militari.

Il momento di preghiera ha rappresentato un’occasione di memoria e di rinnovato impegno per il futuro. In chiusura, il Questore, insieme al Dirigente del Commissariato di Terracina, ha consegnato i riconoscimenti concessi dal Capo della Polizia per le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza svolte sul territorio.

Un appuntamento che rinnova i valori fondanti del Corpo: fedeltà, coraggio e servizio alla comunità.