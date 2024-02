Latina, la polizia entra in discoteca e interrompe la festa

Musica interrotta e clienti in esubero invitati a lasciare il locale. È l’esito del blitz della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Latina, presso un locale del capoluogo durante una serata danzante.

Circa 300 persone si divertivano al ritmo della musica quando gli agenti hanno rilevato violazioni dopo aver controllato l biglietteria, ingresso contingentato, servizio di sicurezza, guardaroba e una pista da ballo creata spostando i divani. Riscontrate carenze in materia di sicurezza, che hanno portato ad interrompere l’evento. Le persone in eccesso rispetto alla capienza sono state invitate ad abbandonare il locale, mentre gli altri avventori sono stati informati, che potevano continuare a usufruire solo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

La titolare del locale è stata denunciata alla Procura della Repubblica per violazioni riguardanti la prevenzione degli incendi, la mancata presentazione della SCIA Antincendio, la mancata segnalazione dell’uscita di sicurezza e la mancanza delle certificazioni in materia di sicurezza. Inoltre, è stata sanzionata per l’assenza di licenza per esercitare spettacoli.