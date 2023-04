Latina, la rapina con violenza provocandole la rottura del femore

Uno sconosciuto si è reso responsabile di un violento scippo nei confronti di una donna mentre passeggiava per le strade di via Don Torello a Latina. Il bandito, una volta adocchiata la vittima, l’ha aggredita alla spalle strattonandola e facendola finire rovinosamente a terra procurandole la rottura del femore, il tutto per una borsa.

Immediato l’intervento della Squadra Volante e dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale della povera donna. Gli agenti invece, dopo una breve ricostruzione da parte della donna si sono subito messi alla ricerca del malvivente. Sul posto in cui è avvenuto lo scippo però non ci sono telecamere, pertanto resta difficile per gli inquirenti risalire allo sconosciuto fuggito a piedi dopo lo scippo.