Latina, la rassegna ”Altre Storie” nei quartieri Q4 e Q5

Torna dal 21 giugno al 7 luglio ”Altre storie”, la rassegna organizzata dall’associazione Quartieri Connessi in collaborazione con la parrocchia di Latina San Luca. Quartieri Connessi è un’associazione di volontariato (ODV) da quasi vent’anni. Da sempre impegnata nel promuovere i valori del senso civico, della legalità, del rispetto della persona e dell’ambiente, avvia spesso iniziative per migliorare la vivibilità dei quartieri Nuova Latina (Q4) e Nascosa (Q5). All’interno di queste finalità ricade l’organizzazione di eventi culturali tra i quali la rassegna “Altre Storie” giunta quest’anno alla quinta edizione. Anche questa stagione della rassegna si terrà nell’anfiteatro della parrocchia San Luca.

Venerdì 21 giugno il primo appuntamento, alle ore 20.00, con il concerto dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Don Milani, da sempre partner della rassegna. Segue, alle 21.00, il concerto dell’Orchestra di Fiati “G. Rossini”.

“Altre Storie” continua fino al 7 luglio con proposte diverse: a partire dalle 20.00, per tre fine settimana consecutivi, dal giovedì alla domenica, presentazione di libri (il 22 giugno Storie di Città. Racconti dai quartieri Q4 e Q5 di Latina (Atlantide Editore) e il 30 giugno Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio di Gianluca Atlante), concerti (Folk Road il 22 giugno, E Sona Mo’ Band il 27, The True Lies Band il 29 giugno e Good Mood il 4 luglio), divulgazione scientifica (il 23 giugno l’appuntamento è con Giovanni Morelli e, subito a seguire, con Marco Mastroleo), teatro (il 28 giugno con Botteghe Invisibili e con Samuele Di Palma e il 6 luglio con la Compagnia Maia) e narrazione (il 5 luglio con il reading “La testa nel pallone. Il calcio nella grande letteratura”). Non mancheranno momenti formativi dedicati alle tecniche di primo soccorso e di comunicazione (giovedì 27 giugno e giovedì 4 luglio) e all’approfondimento di temi sociali (il 29 giugno con “Cultura, prossimità, quartiere”, dibattito a cura del Lestrella Pop).

In questa edizione di “Altre Storie”, che coincide, per alcune serate, con gli appuntamenti dei Campionati Europei di Calcio, sarà possibile per tutti gli appassionati godere della partita all’aperto grazie al maxischermo che verrà installato per l’occasione nell’anfiteatro della parrocchia San Luca. Il calendario della rassegna si chiuderà il 7 luglio con la serata dedicata all’ormai tradizionale contest “Altre Stelle”, con cui l’associazione Quartieri Connessi offre a giovani solisti e band l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti e di vincere un premio in buoni per l’acquisto di strumentazione musicale. Tutte le serate saranno accompagnate, come sempre, dallo Street Food.

“Arte, musica, spettacolo e approfondimenti su temi scientifici e di attualità, momenti grazie ai quali vogliamo costruire opportunità di incontro, svago, cultura e aggregazione sociale” dichiara Ferdinando Cedrone, presidente di Quartieri Connessi. “Una rassegna impegnativa che si realizza grazie all’apporto di quanti partecipano a titolo gratuito alla sua organizzazione e gestione e alla fiducia e all’entusiasmo degli artisti e degli ospiti che aderiscono con piacere alla rassegna, di cui riconoscono il valore in termini di socialità e diffusione della cultura nelle sue forme più varie. Un altro modo di fare azione civile, creare comunità e rafforzare l’idea di cittadinanza”.