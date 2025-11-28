Latina, la riqualificazione nei quartieri colpi delle bombe

Un’ampia operazione di riqualificazione è in corso nel complesso residenziale delle case Arlecchino a Latina, che come viale Pierluigi Nervi e viale Kennedy sono state duramente colpite da una serie di attentati e atti incendiari.

Gli interventi a palazzi Arlecchino, avviati da Ater Latina in collaborazione con Comune e Regione, stanno interessando oltre due ettari e mezzo di spazi verdi e aree comuni, da tempo in condizioni critiche e considerate un potenziale pericolo per i residenti.

Il programma di messa in sicurezza non riguarda soltanto la bonifica delle zone esterne: è infatti prevista l’installazione di nuovi punti luce, concordati con le forze dell’ordine, per aumentare il livello di sorveglianza e prevenzione. Parallelamente, Ater ha già rimesso in funzione numerosi servizi danneggiati dagli attacchi, tra cui portoni, infissi, quadri elettrici, vani scala e porticati. In fase avanzata anche la sostituzione dell’ascensore, seriamente compromesso.

Gli interventi

Gli interventi straordinari hanno coinvolto anche altri complessi di edilizia pubblica della città. In viale P. L. Nervi, lotto 46, è stata messa in sicurezza l’area colpita da un incendio nel piano parcheggio, mentre nel vicino lotto 49 si è intervenuti dopo l’esplosione di un ordigno che aveva reso inaccessibile l’ingresso principale. In viale Kennedy, nel lotto 43, sono attualmente in corso le opere di ripristino conseguenti all’episodio più recente.

A dare impulso all’operazione è stato un finanziamento di 500 mila euro ottenuto dalla Regione, che ha permesso di agire con tempistiche rapide su emergenze ritenute prioritarie.

Le parole

“Abbiamo attivato una serie di sinergie, in particolare con la Regione, per intervenire rapidamente su queste emergenze che hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare dell’Ater”, spiega il presidente di Ater Latina Enrico Della Pietà. “Grazie al lavoro del consigliere regionale Cosimo Mitrano e degli assessori Pasquale Ciacciarelli e Giancarlo Righini, abbiamo ottenuto un finanziamento straordinario di 500 mila euro che ci consente di procedere con urgenza agli interventi necessari. Credo – conclude il presidente – che questa nostra azione, oltre a tutelare la qualità della vita dei residenti, rappresenti anche un presidio di fiducia verso le istituzioni.”

Alle operazioni avviate da Ater si aggiungono quelle del Comune di Latina, che ha disposto ulteriori interventi di pulizia, sfalcio e manutenzione nelle aree circostanti, con particolare attenzione al parcheggio antistante la chiesa di Santa Rita e alle vie adiacenti.

“È doveroso innanzitutto riconoscere l’immediata disponibilità dell’Ater e del suo presidente, Enrico Della Pietà – dichiara il sindaco Matilde Celentano- al quale va il ringraziamento da parte dell’amministrazione che rappresento.

Un ringraziamento doveroso va inoltre all’azienda speciale Abc per l’intervento di pulizia straordinaria effettuato.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale proseguirà con ulteriori operazioni sul verde pubblico, con la sistemazione del parcheggio antistante la Chiesa di Santa Rita e con lo spazzamento delle strade adiacenti. Altri interventi saranno programmati sia dal Comune che dall’Ater per restituire al quartiere condizioni di ordine e decoro, elementi indispensabili e complementari alle attività di controllo svolte dalle forze dell’ordine, affinché ai residenti sia garantita piena sicurezza”.