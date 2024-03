Latina, la rubrica “Le parole dei talenti” al Bar Poeta ospita Sandro Rossi

Quarto appuntamento con “Le parole dei talenti”, la rassegna letteraria a cura di Marco Checchinato e Angelo Tozzi che ogni giovedì ospita, alle ore 18 al bar Poeta di Latina, un autore della provincia.

Il prossimo 14 marzo sarà il turno di Sandro Rossi e del suo “È un lunedì di maggio”, un breve racconto della sua esperienza durante il periodo del Covid-19, che l’uomo ha voluto mettere nero su bianco.

“…sento una voce accanto a me, apro gli occhi e mi accorgo di stare in una stanza con un grosso finestrone, vicino a me c’è un altro letto con una persona, uno sconosciuto” si legge in un estratto del testo, che ripercorre quanto vissuto dal protagonista, corredato dalle foto scattate in quei giorni trascorsi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: “Tornare alla vita è rinascere e capirne il valore, è cercare la forza di superare momenti brutti ed avere la consapevolezza di godere di quelli belli. Sempre a testa alta, guardando negli occhi il destino”.

Appuntamento dunque giovedì 14 marzo, alle ore 18 al bar Poeta, in piazza del Popolo 12, a Latina, con il quarto ospite della rassegna nata per creare un gruppo di lavoro per quegli scrittori che vogliono proporre attività culturali e letterarie a Latina; concedendo, al contempo, l’opportunità a quelli meno conosciuti dal grande pubblico di avere il risalto che meritano, divenendo il loro strumento di espressione e permettendogli di avere la giusta visibilità, uniti tutti insieme in un unico contenitore che valorizzi ed esalti tutte le opere.