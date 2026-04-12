Latina, la sconfitta porta sull’orlo dei play out

Pomeriggio amaro per il Latina, che cade in casa contro il Casarano e vede farsi ancora più ripido il cammino verso la salvezza. Una sconfitta pesante per le conseguenze in classifica: i nerazzurri sono a rischio play out.

A rendere il quadro ancora più complicato è anche il risultato del Giugliano, che strappa un pari ad Altamura e si porta a un punto dal Latina in quartultima posizione, che oggi vorrebbe dire spareggi salvezza con il Foggia.

E il calendario non aiuta. All’orizzonte ci sono due ostacoli tutt’altro che morbidi: la Casertana, reduce da un netto 5-1 sul Cerignola, e la difficile trasferta di Crotone. Due sfide che somigliano più a un esame finale che a semplici partite di campionato, come era nelle speranze.

Il Latina si ritrova così con le spalle al muro, in un finale di stagione che da complicato rischia di diventare drammatico. Servirà molto più di una reazione: servirà prender e l’ascia di guerra.

Il match

La gara, almeno nel primo tempo, aveva raccontato tutt’altra storia. Equilibrio, occasioni da entrambe le parti e la sensazione di una sfida aperta, giocata sul filo dell’equilibrio. Il pari all’intervallo sembrava lo specchio fedele di quanto visto in campo.

Poi, però, la partita è cambiata volto. Nella ripresa il Casarano ha alzato il colpo e ha trovato il vantaggio con Gandolfo, bravo a sfruttare un’azione confusa in area e a firmare l’1-0. Da lì, per il Latina, è iniziata la salita.

L’episodio che spezza definitivamente l’incontro arriva poco dopo: Cajazzo entra e incide subito, guadagnandosi un calcio di rigore dopo il fallo di Tomaselli. L’arbitro non ha dubbi: penalty e cartellino rosso diretto. Latina in dieci e partita che scivola via. Sul dischetto si presenta l’ex Chiricò, glaciale nel firmare il raddoppio.

I nerazzurri provano a reagire più con orgoglio che con lucidità e trovano anche la rete con Lipani al 73’, ma è troppo tardi e soprattutto non basta. Il gol riaccende solo per un attimo una speranza che si spegne rapidamente.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 2 Casarano

Latina: Mastrantonio, Ercolano, Riccardi (74’ D’Angelo), Marenco, Dutu, Fasan (68’ Cioffi), De Ciancio (68’ De Cristofaro), Lipani (87’ Sylla), Tomaselli, Vona, Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Pellitteri, Calabrese, Pace, Di Giovannantonio, Hergheligiu, De Marchi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

Casarano: Bacchin, Giraudo, Grandolfo (83’ Perez), Chiricò, Ferrara, Maiello (79’ D’Alena), Logoluso (45’ Cajazzo), Bachini (72’ Negro), Versienti, Mercadante, Leonetti (79’ Cerbone). A disposizione: Chiara, Celiento, Patrignani, Palumbo, D’Alena, Santarcangelo, Gega, Gyamfi, Di Dio. Allenatore: Vito Di Bari.

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze.

Assistenti: Salvatore Nicosia di Saronno e Filippo Pignatelli di Viareggio.

IV Uomo: Simone Gavini di Aprilia.

FVS: Sebastian Petrov di Roma 1.

Marcatori: 52’ Grandolfo (C), 67’ Chiricò (C), 73’ Lipani (L)

Ammoniti: 70’ Ercolano (L), 94’ Marenco (L)

Espulsi: 62’ Tomaselli (L)

Angoli: Latina 8 – 4 Casarano

Recuperi: 4’ pt / 7’ st

Note: spettatori totali 2227 di cui 1241 abbonati.