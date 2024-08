Latina, la signora Velina Di Girolamo compie 100 anni

La signora Velina Di Girolamo oggi compie 100 anni. Per l’occasione, il sindaco di Latina Matilde Celentano, è andata a farle visita a casa.

Velina Di Girolamo è nata a Minturno, il 12 agosto 1924, dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza vivendo i drammatici eventi bellici che hanno interessato le zone della Linea Gustav. Sfollata insieme alla sua famiglia a Latina è qui che ha conosciuto il suo futuro marito Sante Smorgon, originario di Rovigo, usciere dell’istituto scolastico Vittorio Veneto, con il quale si è sposata il 25 maggio 1947.

Velina, questa mattina, ha ricordato il giorno il cui ha conosciuto Sante: “Ero appena arrivata a Latina, quando mia sorella mi mandò a prendere l’acqua vicino Palazzo M. Lui mi venne incontro per aiutarmi a portare il secchio pieno d’acqua, ma per me era uno sconosciuto e rifiutai. Poi ci rincontrammo e poco dopo ci sposammo”.

Dal loro matrimonio sono nati Liliana (non più in vita) e Mario. Rimasta vedova il 17 febbraio 1984, Velina ha continuato ad occuparsi con amorevole cura e affetto della sua famiglia che ad oggi conta anche quattro nipoti e tre pronipoti. La signora Di Girolamo non ha avuto la possibilità di frequentare le scuole, ma la vita le ha insegnato tantissimo: “A cent’anni è ancora un fenomeno nel fare i conti”, ha raccontato il figlio Mario, presente in casa insieme agli altri famigliari durante la visita del sindaco.

La Prima Cittadina le ha consegnato una targa in ricordo del suo centesimo compleanno, con l’augurio “di continuare ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della comunità latinense”.