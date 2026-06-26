Latina, la spiaggia inclusiva “Tutti al mare” è completa: installato il sistema Seatrac

Si completa ufficialmente il progetto della spiaggia inclusiva “Tutti al mare”. Nella giornata di oggi è stato infatti installato e reso pienamente operativo il sistema Seatrac, l’innovativa piattaforma mobile che consente alle persone con disabilità motoria di entrare e uscire dall’acqua in completa autonomia, dignità e sicurezza.

Il nuovo dispositivo tecnologico rappresenta l’ultimo fondamentale tassello di un sistema integrato di servizi gratuiti avviato la scorsa settimana al chilometro 29,37 del lungomare di Latina. La spiaggia libera e aperta al pubblico offre ora un’esperienza balneare totalmente accessibile, affiancando al Seatrac le piazzole attrezzate con ombrelloni e lettini, le sedie Job per la balneazione assistita, i servizi igienici e le docce accessibili, oltre a un servizio continuo di assistenza e salvamento.

“Con l’installazione del Seatrac la spiaggia ‘Tutti al mare’ raggiunge un traguardo storico per la nostra città”, ha dichiarato con orgoglio il sindaco Matilde Celentano. “Oggi manteniamo l’impegno assunto: il mare è davvero accessibile a tutti, senza barriere. Per la prima volta il lungomare di Latina si dota di un servizio che non era mai stato presente sul nostro litorale. Il Seatrac restituisce autonomia, dignità e libertà di movimento, consentendo alle persone con disabilità di vivere il mare in piena sicurezza e senza dipendere dall’assistenza di altri”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, che ha fortemente creduto e promosso l’iniziativa fin dalle sue prime fasi: “L’attivazione del Seatrac rappresenta il completamento di un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio. Questa spiaggia pubblica è stata interamente progettata per favorire l’inclusione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. È un’installazione che qualifica ulteriormente la nostra marina e conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere un litorale sempre più accessibile, moderno e accogliente”.

La spiaggia, interamente gratuita, è da oggi pienamente operativa al servizio dei cittadini e dei turisti, segnando un passo concreto verso una città più inclusiva e attenta ai diritti di tutti.