Latina, la visita al Comune della delegazione Sud-Coreana

In visita, presso il Comune di Latina, una delegazione di consiglieri e il vicepresidente del Consiglio del Distretto di Geumcheon nella Città Metropolitana di Seoul in Corea del Sud Younghee Yoon.

La nota ufficiale: “La delegazione proveniente dalla Corea del Sud, composta da 15 persone, ha pianificato la visita ufficiale, facendo tappa presso i Servizi demografici, allo Stato Civile e nella sala consiliare del Comune di Latina.

In via Ezio, accompagnati da un interprete, i coreani di Seoul sono stati ricevuti dalla dirigente dei Servizi demografici Lucia Giovangrossi e dalla responsabile dello Stato civile Maria Francesca D’Adamo che li hanno guidati in diversi uffici per l’acquisizione di dati utili alle loro statistiche e per far conoscere il funzionamento dell’organizzazione comunale.

“La delegazione – ha dichiarato l’assessore ai Servizi demografici Tesone – si è interessata al Comune di Latina per analizzare i dati relativi al tasso di fecondità, che esprime il numero medio di figli per donna in età feconda. Hanno voluto organizzare la visita in modo da sviluppare uno scambio culturale. Abbiamo appreso che l’Italia risulta avere le stesse problematiche demografiche della Corea relativamente al calo delle nascite. Gli uffici hanno spiegato alla delegazione in visita come sono le politiche italiane in merito al riconoscimento figli, alla tutela legale della donna, alla maternità e agli asili nido. Siamo aperti ad un’interlocuzione per condividere politiche volte alla crescita della natalità”.

Lasciata la sede di via Ezio, la delegazione coreana ha raggiunto piazza del Popolo e ha fatto visita al Municipio. Accompagnati dall’assessore Tesone hanno mostrato particolare interesse al funzionamento del Consiglio comunale e della giunta”.