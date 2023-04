Latina, Lab DFG: la Lega dei Collezionisti al Vittorio Veneto

Alla scuola “Vittorio Veneto” di Latina, si è svolto l’evento “L’evoluzione del marketing nel mondo del calcio”, della Lega dei Collezionisti.

Questo è quanto riportato nella nota:

“Alla presenza della neo assessore allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo, che ha onorato l’evento con la propria partecipazione, i relatori della nostra associazione hanno guidato i ragazzi attraverso un percorso di apprendimento delle principali nozioni nel quale il ruolo dei cimeli esposti si è rivelato di estrema utilità. Poter confrontare materiali e finiture fra maglie “gara” e “replica”, e constatarne le sostanziali differenze, ha rappresentato un valore aggiunto in grado di facilitare l’apprendimento dei concetti legati al merchandising per esempio.

La conferenza ha toccato alcuni punti chiave come la “Carta di Viareggio” del 1926 (che superava il dilettantismo nel calcio), le rocambolesche vicende dei primi tentativi di sponsorizzazione tecnica e commerciale nel nostro Paese (come “Ponte” a Perugia e “Sanson” a Udine), senza tralasciare casi celebri come quello delle “due bande” di Johan Cruijff. Infine uno sguardo al futuro, toccando il tema degli stadi che è di straordinaria attualità.

Grande soddisfazione sia della Lega dei Collezionisti che della dirigenza dell’Istituto nel constatare la viva attenzione e la coinvolta curiosità dei ragazzi, traguardo né semplice né scontato da raggiungere. Il bilancio finale dunque non può che essere positivo: un’ottima esperienza per ripetere la quale crediamo ci siano tutti i presupposti.

“Conoscere il passato per costruire il futuro” può essere più di un semplice slogan, può essere tradotto in qualcosa di concreto come avvenuto insieme all’IIS “Vittorio Veneto – Salvemini” accompagnando 250 alunni nel proprio cammino di formazione”.