Latina, l’accademia della cucina si rinnova nel segno dell’eccellenza

Voltare pagina nel segno della continuità e dell’eccellenza culturale. La Delegazione di Latina dell’Accademia Italiana della Cucina ha ufficialmente festeggiato l’insediamento della nuova Delegata, la professoressa Anna Nascani De Donato. Una nomina accolta con grande entusiasmo da tutto il panorama culturale del territorio pontino.

La professoressa Nascani De Donato raccoglie un’eredità importante, succedendo all’ingegner Gianluigi Chizzoni (alla guida dal 2015 al 2026) e al fondatore storico, il professor Benedetto Prandi, che ha guidato il sodalizio per ben trent’anni a partire dal 1985.

La scelta della professoressa Nascani De Donato non è affatto casuale. Accademica di lungo corso, si è sempre distinta per:

Interventi di alto profilo durante le tradizionali conviviali.

Contributi costruttivi all’interno delle consulte accademiche.

Ricerca costante di iniziative innovative per valorizzare le radici gastronomiche del territorio.

“Siamo certi che il suo mandato sarà ricco di risultati, di soddisfazioni personali e di ulteriori successi per l’intera Delegazione”, commentano i membri storici che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del gruppo di Latina.

Fondata nel 1985, la Delegazione di Latina rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela e la diffusione della cultura culinaria italiana nella nostra provincia. Con questa nuova nomina, l’istituzione si prepara a vivere una stagione di rinnovamento, forte di una tradizione quarantennale che ha saputo eleggere il cibo a vero e proprio motore culturale.

Alla professoressa Anna Nascani De Donato vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la redazione per questa nuova e stimolante sfida.