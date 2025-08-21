Latina, ladri in azione alla Pucceria Pontina: la denuncia social del titolare

Il ladro in azione (foto dai canali social della Pucceria Pontina)

Un video sconcertante quello postato dal titolare della Pucceria Pontina, che ritrae un malvivente sgattaiolare nel locale e far fuori in men che non si dica gli incassi della paninoteca.

La denuncia arriva direttamente sui social, con i filmati delle videocamere di sorveglianza condivisi sui loro canali, accompagnati dalle parole furibonde della gestione:

“In 27 anni di attività ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma l’insicurezza che viviamo oggi in centro ha raggiunto livelli preoccupanti. P.s. Il post non ha nessuna colorazione politica, c’è solo bisogno di buonsenso perché non se ne può più”.

