Latina, ladri in azione alla Pucceria Pontina: la denuncia social del titolare

Un video sconcertante quello postato dal titolare della Pucceria Pontina, che ritrae un malvivente sgattaiolare nel locale e far fuori in men che non si dica gli incassi della paninoteca.

La denuncia arriva direttamente sui social, con i filmati delle videocamere di sorveglianza condivisi sui loro canali, accompagnati dalle parole furibonde della gestione:

“In 27 anni di attività ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma l’insicurezza che viviamo oggi in centro ha raggiunto livelli preoccupanti. P.s. Il post non ha nessuna colorazione politica, c’è solo bisogno di buonsenso perché non se ne può più”.