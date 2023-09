Un gruppo di ladri si sono introdotti negli uffici di Acqualatina. Un furto che però, come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, sembra avere dei contorni particolari. Lunedì pomeriggio, prima che entrassero in funzione le telecamere, alcuni soliti ignoti si sono introdotti negli uffici e più in particolare nella control room dell’ufficio del centro commerciale Le Corbusier ma apparentemente senza portare via nulla di concreto. Sul caso sono in corso le indagini.