Latina, ladro spacca i vetri e fugge con la cassa: due colpi nella stessa notte

Ancora una notte di furti nel centro cittadino di Latina. Un uomo, probabilmente lo stesso autore dei raid delle ultime settimane, ha colpito due attività nel giro di poche ore, sempre seguendo lo stesso copione: scegliere negozi senza saracinesca, rompere i vetri e portare via il cassetto del registratore di cassa.

L’ultimo blitz è avvenuto alla cornetteria Dolce Notte di piazzale Prampolini, dove il ladro è fuggito con poco più di cento euro. Poco prima aveva tentato di colpire il punto vendita dell’Isola dei Tesori in viale XXI Aprile, ma il registratore era vuoto.

Sul caso indagano carabinieri e polizia, che stanno analizzando le telecamere della zona per risalire al responsabile, ormai noto per il suo modus operandi rapido e silenzioso.