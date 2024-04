Latina, lanciano oggetti dall’acquedotto: fra di loro uno spacciatore

A Latina, alcuni giovani sono stati sorpresi mentre lanciavano oggetti dalla rampa delle scale della torre idrica in Piazza dell’Acquedotto.

All’arrivo sul luogo, i Carabinieri hanno individuato tre giovanissimi residenti a Latina, che si mostravano particolarmente agitati ed euforici.

Durante l’identificazione, sono state trovate sostanze stupefacenti in possesso di due di loro.

Il primo soggetto è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente un involucro trasparente con 4,90 grammi di hashish, venendo segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il secondo soggetto è stato trovato con un pacchetto di sigarette contenente tre involucri trasparenti con un totale di 15,19 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione, venendo deferito all’A.G. competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo gli accertamenti di rito, i tre giovani sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Per prevenire situazioni simili in futuro, sono stati inoltre presi contatti con la società Acqualatina S.p.a. per la chiusura dell’ingresso alla torre idrica.