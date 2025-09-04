Latina, l’Appeal Beach chiude l’estate tra spettacolo e tradizione

Sabato 6 settembre, alle 17.30, l’Appeal Beach di Latina saluterà l’estate con un evento che unisce comicità, musica popolare e riflessione sul futuro del territorio. Sul palco Martufello e Gabriele Marconi, le zampogne del gruppo “Zampognari Lepini” e gli Sbandieratori di Cori – Leone Rampante, per la prima volta sulla spiaggia.

La serata sarà anche occasione di confronto: con Giuseppe Pastore e Quirino Briganti si discuterà di come arti e mestieri in via di scomparsa possano diventare motore di identità e sviluppo, soprattutto in vista del Centenario di Latina.

Durante l’evento sarà proiettato il dipinto ottocentesco L’arrivo dei mietitori nelle Paludi Pontine di Louis Léopold Robert, simbolo dell’unità tra costa, monti e pianura. L’esperienza di quest’estate aprirà la strada a un progetto più ampio: un Festival delle arti e dei mestieri previsto per il 2026.