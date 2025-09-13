Latina, l’appello della professoressa Cal: “Situazione preoccupante, l’inclusione è a rischio”

“Lettera di una (o forse cento, mille) insegnante di sostegno perplessa e umiliata. Ogni apertura di anno scolastico porta con sé criticità in diversi ambiti, lo sappiamo. Ma, da insegnante di sostegno, mi sento di anno in anno più stupita e, al contempo, umiliata. E sono certa di interpretare i sentimenti di molti miei colleghi”, inizia così la lettera di Monalia Cal, insegnante di sostegno dell’I.C. Aldo Manuzio di Latina Scalo, critica contro un sistema scolastico ormai insostenibile fin dalla radice, con difficoltà a districarsi nelle situazioni più particolari e che richiedono una maggior attenzione da parte degli organi di competenza, e contro lo stesso comune, in ritardo per quanto riguarda bandi e assistenza scolastica per il personale CAA.

“Da anni lavoro con ragazzi con disturbo dello spettro autistico o con disabilità che inficiano le autonomie e l’apprendimento e l’utilizzo del linguaggio. Pertanto questi ragazzi sono seguiti a scuola anche dagli educatori per l’autonomia e dagli assistenti alla comunicazione specializzati in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. La sinergia e il lavoro di squadra tra docenti (curricolari e di sostegno), gli educatori e gli assistenti CAA ha portato spesso a risultati che hanno avuto una ricaduta positiva non sono sul processo di crescita del singolo studente che ha seguito un percorso educativo individualizzato con queste figure professionali, ma anche sui ragazzi del gruppo classe”.

“Purtroppo per quanto riguarda educatori ed assistenti, il cui servizio nelle scuole è regolamentato dalle amministrazioni comunali, quest’anno la situazione a Latina è particolarmente preoccupante: noi docenti brancoliamo nel buio, non sappiamo se potremo continuare a contare sulla collaborazione sia degli educatori sia degli assistenti CAA, non sappiamo per quante ore a settimana e non sappiamo a partire da quale data (ottobre? Novembre? Dicembre?). Questo implica che per le prime due, tre, cinque, dieci o non so quante settimane, terminate le 18 ore settimanali del docente di sostegno assegnato alla classe, lo studente con necessità sostegno intensivo deve rimanere in classe soltanto con il docente curricolare (che nel contempo ha di fronte altri 18/20/24 alunni) e con i compagni (cioè bambini o preadolescenti), senza una persona che lo supporti individualmente”.

“Molte scuole (e fra queste sicuramente quella in cui io lavoro) – continua la Cal – si danno da fare per tamponare le emergenze. Tuttavia, in attesa che arrivino nelle scuole gli educatori e gli assistenti alla CAA, diverse famiglie in questi giorni si vedranno costrette a prendere permessi o ferie dal lavoro per far uscire prima da scuola il proprio figlio. E questa è una GRAVE lesione dei diritti della persona, sia quella con disabilità, sia i suoi compagni. Smettiamola di vedere il bambino, il ragazzo, l’adulto con disabilità come “un soggetto” che deve RICEVERE assistenza senza essere in grado di DARE nulla”.

“Quindi mi sento stupita perché mi domando come sia possibile che una amministrazione comunale non abbia provveduto ad organizzarsi per tempo con un bando relativo ai centri estivi e all’assistenza scolastica speciastica e CAA; non siamo di fronte ad una situazione nuova, difficile da prevedere: sono anni che nella scuola si lavora con educatori e assistenti CAA. Perché l’amministrazione non è riuscita a gestire prima e meglio le risorse che abbiamo?”

“E mi sento umiliata perché dopo anni e anni di corsi di formazione sulle nuove metodologie per una didattica rivolta a tutti i Bisogni Educativi Speciali, mi trovo a dover dire alle famiglie che ci sono alcune ore in cui se il loro bambino con autismo e con ipersensibilità ai rumori avesse bisogno di uscire in modo funzionale dalla classe per svolgere una attività ludico-educativa che lo aiuti a calmarsi e non entrare in una crisi che porterebbe al famoso “comportamento- problema” sulla cui estinzione abbiamo lavorato tanto bene lo scorso anno, non avrebbe un adulto che lo possa sostenere in tale attività dentro o fuori dall’aula, visto che non ci sono né assistenti né educatori. A quale inclusione sto lavorando?”