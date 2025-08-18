Latina, l’arena del Circolo Cittadino riapre con “The Beatles Night”

Dopo un paio d’anni l’arena del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina, impraticabile per via dei lavori in corso sul palazzo confinante, riaprirà di nuovo i battenti. Tornata finalmente agibile, sono in programma tutta una serie di appuntamenti, a partire dal prossimo venerdì, 22 agosto, quando andrà in scena “The Beatles Night”, a cura di Marcello De Dominicis e Alessandro Lungarini.

Alle ore 19 è prevista l’apertura della mostra: “The Beatles yesterday and today”, Memorabilia della Beatlemania. Alle 21, invece, è in programma la presentazione del libro “Rock Memories, Volume Terzo” del giornalista Maurizio Baiata e conversazione sui Beatles con l’autore. Alle 21:30, infine, sarà il turno dei “The Beat Brothers” in concerto: Antolenno Ripepi (Apple Pies, Lennon Legend), Diego Magnani (Beaters, Beatleg), Flavio De Novellis (Apple Pies, I VazzaNikki), Bruno Visentin (Panda Band, Lennon Legend).