Attimi di terrore ieri nel tardo pomeriggio in una palazzina di via Sanzio, a Latina. L’intero stabile è stato evacuato per via di un incendio che aveva coinvolto uno degli appartamenti. A dare l’allarme sono stati i passanti che hanno notato fiamme e fumo arrivare da uno dei terrazzi. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. A quanto pare a prendere fuoco è stata una lavatrice.