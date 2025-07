Latina, lavoratore in nero e norme sicurezza carenti: maxi multa

Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Latina ha denunciato il titolare di un’azienda attiva nel commercio di tessuti al termine di un controllo ispettivo. Durante l’ispezione, sono stati verificati 11 lavoratori tutti regolarmente assunti, ma è emerso che uno di loro era impiegato “in nero” e privo del permesso di soggiorno, circostanza che ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria e all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 4.680 euro.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato il mancato rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria non effettuata e alla mancanza di formazione obbligatoria per 6 dipendenti. Per queste violazioni è stata comminata un’ulteriore ammenda di circa 6.500 euro.

L’attività di controllo, coordinata dall’Ispettorato Territoriale di Latina e condotta in sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri, proseguirà su tutto il territorio provinciale al fine di contrastare lo sfruttamento lavorativo, il caporalato e assicurare il rispetto delle normative giuslavoristiche e di sicurezza nei luoghi di lavoro