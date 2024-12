Latina, lavori di manutenzione straordinaria in via Isonzo

I lavori di manutenzione straordinaria in via Isonzo, una delle arterie più trafficate di Latina, saranno completati entro la fine della settimana. Lo ha confermato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo lungo il tratto interessato dagli interventi.

“Le operazioni, iniziate nella notte dell’11 dicembre, proseguiranno ancora per quattro giorni – ha dichiarato Carnevale –. Stiamo lavorando di notte per ridurre al minimo i disagi per la viabilità quotidiana. I lavori riguardano il tratto che va da via Isonzo a via dell’Agora, nei pressi del ponte di ferro, per una lunghezza di circa 1.140 metri e una larghezza di dieci metri, pari a 11.400 mq di strada”.

Gli interventi comprendono la fresatura e scarificazione dell’asfalto esistente, il rifacimento dello strato di conglomerato bituminoso ad alta resistenza e l’applicazione di un tappeto di usura spesso 3 cm. A conclusione dei lavori, sarà tracciata la nuova segnaletica orizzontale per garantire una maggiore sicurezza stradale.

“Questi lavori erano richiesti da tempo dai cittadini e rappresentano un passo importante per migliorare la qualità della viabilità nella zona – ha sottolineato il vicesindaco –. L’intervento fa parte di un programma più ampio di messa in sicurezza e manutenzione delle strade del centro città, della periferia e dei borghi”.

Il piano prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi. Entro febbraio, saranno avviati lavori di manutenzione straordinaria in diverse aree, tra cui via Sant’Agostino, via Torre La Felce, via dei Salici a Latina Scalo, via del Murillo, via Leonardo da Vinci e via Priverno.