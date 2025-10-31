Latina, lavori PNRR: diverse zone della città senza acqua il 3 novembre

Giornata di disagi in vista per i residenti di Latina. Nella giornata di lunedì 3 novembre, a causa di interventi programmati nell’ambito delle attività del PNRR sulla rete idrica, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa o ridotta in diverse aree del capoluogo.

L’interruzione è prevista dalle 14.00 alle 22.00 e riguarderà in particolare via Sant’Agostino, via del Lido, via Litoranea (nel tratto compreso tra via Sabotino e via del Lido), via Pennacchi e i quartieri Q4 e Q5. Inoltre, si segnalano riduzioni di pressione lungo via del Lungomare nello stesso arco orario.

Per attenuare i disagi, un’autobotte di approvvigionamento idrico sarà posizionata in via del Lido, nei pressi del Carrefour.

Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione straordinaria e ammodernamento delle infrastrutture idriche finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzato a migliorare l’efficienza della rete e a ridurre le perdite d’acqua nel territorio comunale.