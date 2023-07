Lavori privati, riparazioni e furto di carburante nell’officina del servizio Cotral. Finiscono nella bufera otto dipendenti dell’azienda di trasporti di Latina – come porta La Repubblica – in seguito ad una indagine interna che è sfociata nella sospensione dei lavoratori, incastrati anche dalle immagini delle telecamere predisposte per controllarli.