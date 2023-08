Latina – Lazio, divieto di transito e sosta intorno allo stadio

A Latina, per la partita amichevole di domani, 13 agosto, tra il Latina Calcio 1932 Vs SS Lazio, ci sarà il divieto di transito e sosta nelle aree limitrofe allo stadio.

Il comune di Latina con propria ordinanza ha istituito i divieti a partire dalle ore 17,00 di domani, per permettere di raggiungere lo stadio a piedi e in sicurezza, visto l’importante afflusso di persone e spettatori previsti per la gara.

Per agevolare il regolare afflusso allo stadio è stato previsto l’ingresso anticipato, con l’apertura dei cancelli alle ore 18,00 per assistere alla partita amichevole, una grande festa di sport, in ricordo di Vincenzo D’Amico.

Inoltre ci saranno agevolazioni anche per i disabili possessori di ticket di ingresso allo stadio, che potranno accedere nelle aree interdette e potranno parcheggiare in un’area già definita tra la Società Latina Calcio 1932 e la Questura di Latina nelle immediate vicinanze degli ingressi del settore gradinata.