Latina, le acque del litorale sono al 94% eccellenti: isole al 100%

La provincia di Latina si conferma tra le eccellenze del Lazio per la qualità delle acque di balneazione. Secondo i dati ufficiali Arpa 2026, il 94% del litorale pontino è classificato “eccellente”, a cui si aggiunge il 100% delle aree delle isole, da Ponza a Ventotene.
Un risultato che coinvolge tutti i principali comuni costieri della provincia – Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno – e che consolida il ruolo del territorio come meta turistica sempre più centrale.
A livello regionale, il dato segna un ulteriore passo avanti: nel Lazio nessuna area è classificata “scarsa” e il 93% delle acque risulta eccellente.
“È un cambio di narrazione – sottolinea l’assessore Elena Palazzo – che restituisce l’immagine di un territorio sano e competitivo”.