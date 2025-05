Latina, un’estate di sport: torna il “Basket in Piazza” e c’è anche il padel

Dal 30 giugno al 20 luglio Piazza del Popolo si trasformerà in un’arena a cielo aperto per ospitare la seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in piazza. L’iniziativa, promossa dal Comune di Latina insieme all’associazione Amici del Basket Asd, punta a riportare lo sport e la socialità nel cuore urbano, valorizzando la centralità del centro storico. «La manifestazione dello scorso anno – sottolinea il sindaco Matilde Celentano – ha dimostrato che portare lo sport nel cuore della città significa stimolare i cittadini a uscire, a vivere la piazza e a riscoprire i valori del benessere e della condivisione. Latina è una città giovane, ma il basket ha sempre rappresentato un tratto distintivo della sua identità sportiva».

Le novità: il padel

Tante le novità in programma per l’edizione 2025: l’arena avrà una capienza ampliata a circa 600 posti e, accanto al torneo principale, ci sarà anche un mini torneo tre contro tre. Ma non solo: la manifestazione si prolungherà fino al 27 luglio con altre attività sportive. Per la prima volta verrà allestito un campo da padel in via Diaz, di fronte alla Feltrinelli, dal 10 al 20 luglio. In contemporanea tre eventi: il Black Jack Padel – 21 Games (già 300 iscrizioni) in collaborazione con il Latina Padel Club e Città Sport Cultura; Pad&Fit e le fasi finali Torneo degli Ordini e dei Mestieri. Fondamentale la sinergia tra Amici del Basket e queste realtà. Ed ancora in Piazza del Popolo anche le discipline della pallavolo e del calcio.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale pe r l’impegno nel sostenere il nostro progetto, che ha l’obiettivo di far tornare Latina la città del basket. Il primo anno ha avuto una riposta importante da parte del pubblico, che ha lanciato il messaggio chiaro, di amare questo sport, viverlo attraverso questi eventi e poterlo praticare”, ha dichiarato Massimo Passamonti, presidente dell’associazione Amici del Basket.

«Contiamo di superare le 30.000 presenze dello scorso anno – afferma l’assessore allo Sport e Alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato –. È un traguardo ambizioso, ma crediamo fortemente nel potere attrattivo di questo format. Il centro storico ha già dimostrato di sapersi trasformare in un vero polo di aggregazione per cittadini e visitatori. Ringrazio l’associazione Amici del Basket Asd e il presidente Massimo Passamonti per l’impegno e la passione con cui stanno lavorando a questa nuova edizione. ’evento si inserisce in una visione strategica più ampia portata avanti dall’amministrazione, che punta a fare del centro cittadino un contenitore dinamico di eventi”. Ne sono esempio, dopo il primo Basket in Piazza, il Villaggio della Coldiretti, il Villaggio dello Sport o il Palio dei Borghi.

In attesa della palla a due, Latina si prepara a vivere un’estate a tutto campo, dove lo sport si fa spettacolo e la piazza torna a essere il cuore pulsante della vita cittadina.