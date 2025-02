Latina, l’ex mercatino di via Verdi verso la trasformazione in centro medico

In riferimento al nuovo avviso pubblico di concessione dell’ex mercatino, una sola offerta sarebbe giunta al comune. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, all’ombra di Piazza del Popolo si va sempre più verso la delineazione di un nuovo centro medico, prossimo all’ospedale Goretti.

Una soluzione funzionale per il comune, che vedrebbe la riqualificazione dell’intero stabile e, lato economico, incasserebbe un importante somma facente riferimento al canone annuo per la gestione dell’immobile. Sarebbe questione di giorni per la definitiva decisione che vedrà protagonista l’immobile edificato nel 1997 e caratterizzato da molteplici difficoltà che portarono i vari commercianti ad abbandonare, nel corso del tempo, la struttura.