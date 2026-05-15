Latina, l’iniziativa del “Poeta”: un’auto per riportare a casa chi alza il gomito

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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In foto, l'auto che da giorni ha cominciato a farsi vedere per Piazza del Popolo

“La sicurezza viene sempre prima di tutto”. Così scrive il caffè Poeta sui suoi canali social, protagonista di una bellissima iniziativa che già da qualche giorno ha cominciato a farsi vedere in zona Piazza del Popolo.

Insieme alla concessionaria Bodema, il caffè letterario ha messo a disposizione un servizio per la cittadinanza: una Mazda per poter riportare a casa chi, durante una serata tra amici, alza un po’ troppo il gomito.

“Abbiamo scelto di mettere a disposizione un servizio pensato per chi, durante la serata, dovesse bere più del previsto. Bevi responsabilmente e, se vai oltre, puoi tornare a casa con noi. Perché divertirsi è importante, ma la sicurezza lo è ancora di più”, si legge sulla pagina Instagram del bar.

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