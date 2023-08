Latina, l’isola pedonale fino al 31 gennaio 2024

A Latina prosegue l’isola pedonale fino al 31 gennaio 2024, e nuova disciplina dell’area delimitata dalla Ztl denominata “centro storico”. La Ztl “centro storico” prevederà l’accesso a chi ha esigenze legate a carico e scarico merci per le attività commerciali presenti nell’area, mentre ai residenti dalle 5.00-9.30 e dalle 14.30-16.

Con la delibera approvata dalla giunta, il servizio Trasporti dovrà provvedere ad aggiornare i regolamenti dell’area ed il data base dei veicoli autorizzati. Le autorizzazioni rilasciate in forza dei precedenti provvedimenti risultano valide fino al 31 gennaio 2024.

Di seguito quanto dichiarato dall’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco: “ L’area del centro storico risulta ancora oggetto di ulteriori analisi, indagini e rilevazioni da parte del soggetto incaricato della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È un obiettivo di questa amministrazione promuovere e valorizzare il centro storico attraverso misure finalizzate a rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo di riferimento culturale, oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza, attraverso progetti coordinati che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dell’attrattività del sito, della mobilità e della sicurezza dei fruitori. L’amministrazione, nel perseguire questi obiettivi, ha attuato nel tempo in via sperimentale interventi mirati al sostegno della vivibilità degli spazi del “centro storico” prevedendo un’area pedonale urbana. Nelle more del perfezionamento del PUMS e in attesa di revisioni, regolamenti e progetti da porre in essere e pienamente condivisi anche dalla commissione preposta che incontrerà i comitati di cittadini, ambientalisti e commercianti rimarrà vigente l’isola pedonale. In questi mesi i commissari saranno a lavoro per arrivare ad una definitiva destinazione del centro storico di Latina”.