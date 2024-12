Latina, lite tra fratelli degenera in strada: necessario l’intervento dei carabinieri

In viale Nervi una lite familiare è degenerata in una violenta rissa che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La segnalazione è giunta al 112 da alcuni testimoni, che hanno riportato la presenza in strada di una decina di persone, alcune delle quali coinvolte in uno scontro fisico con bastoni e sassi.

All’arrivo delle forze dell’ordine la situazione era ancora tesa: tre uomini, identificati successivamente come fratelli, continuavano a fronteggiarsi nonostante la presenza dei carabinieri. Intorno a loro si era radunato un gruppo di ragazzi, il cui ruolo preciso non è ancora stato chiarito.

Per riportare la calma è stato necessario l’uso del taser in modalità intimidatoria, attivando l’arco voltaico senza il rilascio dei dardi. Solo allora la tensione è diminuita, e i tre fratelli sono stati identificati. Due di loro, feriti durante la rissa, sono stati trasportati in ospedale: uno al Santa Maria Goretti e l’altro all’Icot per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono scattate denunce d’ufficio, ma ciascuno degli interessati ha la facoltà di formalizzare una querela entro i termini di legge.