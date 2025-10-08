Latina, litiga in un bar e gli trovano tre etti di cocaina a casa

Quella che sembrava una banale lite tra avventori si è trasformata in un’operazione antidroga con un arresto e un sequestro. A Latina, un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette dopo l’intervento dei Carabinieri presso un bar del centro.

La pattuglia è arrivata sul posto in seguito a una chiamata al 112 che segnalava un acceso diverbio tra l’uomo e una cittadina di origini romene. Una volta identificato, i militari hanno deciso di approfondire i controlli: nella sua auto sono spuntati circa 5,5 grammi di cocaina confezionata in sei dosi, oltre a forbici trinciapollo e a uno spray al peperoncino di libera vendita.

Il controllo si è poi esteso alla sua abitazione, dove la scoperta è stata ben più rilevante. All’interno di un divano, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 295 grammi di cocaina suddivisi in undici involucri di varie dimensioni, oltre a due bilancini di precisione, strumenti tipici per il confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 54enne è stato condotto nel carcere di Latina.