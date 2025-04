Latina, lo aggrediscono per rubargli il telefono: arrestati due tunisini

Due giovani entrambi tunisini e già noti alle forze dell’ordine, di 22 e 29 anni, sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina con l’accusa di lesioni e tentata rapina in concorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, su richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti per le vie del centro città dove i due si erano ritenuti responsabili di aver aggredito un 34enne nel tentativo di sottrargli il cellulare. Durante il controllo di polizia, il 29enne, cercando di eludere il controllo da parte dei militari dell’Arma, aveva tentato di allontanarsi aggredendo e insultando i carabinieri.

Una volta bloccati sono stati portati in caserma dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.