Latina, “Lo sport contro il bullismo” nel quartiere Nicolosi

“Lo sport contro il bullismo” è la nuova iniziativa di Mediazione Sociale nella scuola De Amicis, nel quartiere Nicolosi a Latina, è l’appuntamento in programma sabato 14 gennaio dalle 9 alle 12, nell’ambito del secondo Open Day della primaria di via Col di Lana, che fa capo all’ I.C. Giovanni Cena.

Il progetto è gestito dalla cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”, ed è promosso dal Comune di Latina. Una tematica delicata e complessa affrontata attraverso l’intervento di diversi professionisti ed esperti, che lavorano in questo ambito.L’obiettivo di Mediazione Sociale è quello di avviare un dialogo con tutte le realtà del territorio, creare relazioni e avviare processi di inclusione e sintesi tra le diversità. In quest’ottica parteciperanno alla mattinata le associazioni sportive dello Sporty Party, progetto avviato lo scorso 20 novembre presso la Casa di Quartiere di piazza Berlinguer a Latina.

Il programma

La giornata si aprirà alle ore 9. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dell’I.C. Giovanni Cena professoressa Annarita Mattarolo, si terrà il laboratorio “Bullismo ed emozioni: promuovere l’educazione socio-emotiva per prevenire il bullismo” a cura della psicologa Gaia La Spina. Alle ore 10 è prevista la merenda sul prato. Dalle 10 alle 11 sarà la volta del talk “Lo sport per contrastare il bullismo” e per i bambini, in contemporanea, ci sarà il laboratorio di cura del verde realizzato da Mediazione Sociale in collaborazione con l’associazione “Ringrazio Prego Dono”. Chiuderanno la mattinata, dalle 11 alle 12, le dimostrazioni sportive di calcio, pugilato, parkour, surf e Muay Thai.

Intervengono al talk “Lo sport per contrastare il bullismo”

Floriana Coletta, psichiatra-psicoterapeuta che si occupa di progetti di prevenzione delle malattie mentali e disagio giovanile nelle scuole

Gaia La Spina, psicologa

Roberto Latella, sociologo.

Partecipano le associazioni di Sporty Party:

Enzo Chiandetti, tecnico Muay Thai, Accademia Pugilistica Leone

Flavia de Marchis, educatrice e coordinatrice della palestra, Accademia Pugilistica Leone

Carmine Palma, tecnico e titolare dell’Accademia Pugilistica Leone

Davide Colla, associazione Riderline Surf and Skate school, istruttore. Autore di libri per bambini.

Luca Perrino, Moveway – Parkour Latina

Andrea Vita, Sport Urbano e Calcio Sociale, allenatore e insegnante

Modera la giornalista Serena Nogarotto.

Il progetto “Mediazione Sociale” è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando delle Periferie.

Per informazioni:375.5280375, www.mediazionesocialelatina.it, oppure la pagina Facebook e il profilo Instagram di “Mediazione Sociale Latina”.