Latina, lo storico negozio Pantano smentisce la chiusura dell’attività

Pantano Abbigliamento danneggiato da una fake news. Lo storico negozio di via Emanuele Filiberto a Latina costretto a pubblicare la smentita di una chiusura imminente dell’attività, ricorrendo a Facebook.

“Pantano informa che NON è la nostra attività che sta per chiudere – si legge in un post -, ma il negozio di via don Morosini, riferibile a noi come parentela, ma non commercialmente. Naturalmente auguriamo loro tutto il bene possibile. Purtroppo i media hanno diffuso una notizia imprecisa e fraintendibile, perciò desideriamo chiarire il malinteso. Aspettiamo quindi tutti i nostri clienti, come sempre, per i loro acquisti”.

