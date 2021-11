Latina, l’operazione “Ottobre rosso” porta altri tre arresti nella malavita

Estorsione e intestazione fittizia di beni nel settore della ristorazione. L’operazione denominata “Ottobre Rosso” della Polizia di Stato ha portato all’arresto di Gianluca Tuma, del “fratello” Gino Grenga e Stefano Mantovano. Tutti personaggi ben noti alle forze dell’ordine, per un totale di nove indagati.

Il blitz della Squadra Mobile è scattato all’alba ed oltre alle misure cautelari emesse dal Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura, è stato eseguito il sequestro di 5 società nel settore della ristorazione, per un valore di circa mezzo milione di euro.

In base alle indagini, la mente era Gianluca Tuma, con alle spalle precedenti per traffico di droga e finito nelle magli della giustizia nell’inchiesta Don’t Touch, che nel 2015 iniziò a scoperchiare il vaso di un sistema criminoso per radicato nel territorio.

Erano state costituite una serie di società affidate a complici prestanomi, intorno ai quali era maturato anche un giro di assegnati, per i quali è maturato un caso di estorsione. I sequestri riguardano attività tra Latina, San Felice Circeo e Terracina.