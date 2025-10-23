Latina, lotta all’immigrazione clandestina: rimpatriati due stranieri

Due stranieri sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

Il primo è un cittadino marocchino del 1984, entrato illegalmente in Italia nel 2009 e già destinatario di diversi provvedimenti di espulsione, non avendo ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale. Dopo essere stato più volte rintracciato e allontanato dal Paese, l’uomo è stato nuovamente individuato nella provincia di Latina: per lui è stato emesso un nuovo provvedimento di rimpatrio, conclusosi ieri con l’accompagnamento diretto alla frontiera e il rientro a Casablanca.

Il secondo è un cittadino tunisino, anch’egli irregolare e già destinatario di tre ordini di espulsione, con precedenti per spaccio di stupefacenti. Dopo la richiesta di protezione internazionale respinta, è stato rintracciato grazie all’attività congiunta dell’Ufficio Immigrazione e del Commissariato di Cisterna di Latina, quindi accompagnato al Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria per il completamento delle procedure.