Latina, lotta allo spaccio: controlli dei carabinieri sul territorio

Continuano i controlli da parte dei carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità ed illegalità. Dopo il servizio anti droga, i militari hanno denunciato diverse persone tra cui:

– un cittadino classe 96 residente a Sermoneta, trovato in possesso di un manganello di 50 cm abusivo e 1,3 gr di hashish;

– un cittadino classe 87 residente a Latina, trovato deferito in stato di libertà per detenzione in possesso di gr 1 di sostanza stupecfacente tipo hashish;

– un cittadino classe 92 residente a Sezze, è stato fermato per guida

in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica dovuta

all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sono stati inoltre segnalati alla locale Prefettura assuntori di sostanze stupefacenti:

• un cittadino classe 2003 residente a Latina, poichè trovato in possesso di

1,11 gr di hashish, nonchè di uno spinello preconfezionato;

• un cittadino egiziano residente a Latina, poichè trovato in possesso di n. 1

spinello preconfezionato contenente hashish;

• un cittadino egiziano classe 2002 residente a Latina, poichè trovato in possesso

di grammi 0,25 di sostanza stupefacente di tipo hashish;

• un cittadino classe 2005 residente a Latina, poichè trovato in possesso di uno

spinello preconfezionato di sostanza stupefacente tipo hashish.

Inoltre, durante i medesimi controlli alla circolazione stradale sono state controllate 74

veicoli e 121 persone.

In merito a questi ultimi controlli sono state contestate 12 violazioni di norme al

codice della strada, ritirate 5 patenti di guida e sequetrati 3 veicoli.