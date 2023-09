Latina, lotta contro il tumore al seno: l’orologio civico si tinge di rosa

L’orologio della torre civica del Comune di Latina si tinge di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Dalla serata di domenica 1 ottobre, e per tutto il mese, sarà illuminato per ricordare alle donne l’importanza di adempiere sistematicamente alla prevenzione al seno. Con questa iniziativa il Comune aderisce alle campagne “Nastro rosa” promosse da Anci e Fondazione Airc e dalla Lilt.

Anci e la Fondazione Airc sottolineano come il tumore al seno colpisca, in Italia, 55.000 donne ogni anno e come la ricerca abbia raggiunto traguardi fondamentali per la cura negli ultimi 20 anni.

L’iniziativa mondiale promossa dalla Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori ed ente pubblico vigilato dal Ministero della Salute, vede l’apporto della Breast Unit della Asl di Latina, dell’Università Sapienza di Roma – Polo pontino e la collaborazione dellla Asl di Latina che ha avviato il programma dell’ottobre rosa.

La testimonianza dei Comuni appare fondamentale per trasmettere ai cittadini il giusto messaggio, che è quello relativo all’importanza della prevenzione ed ai possibili risultati raggiungibili da un corretto iter diagnostico terapeutico.

“Con un piccolo gesto – ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano – come quello di illuminare l’orologio della torre civica del comune di rosa speriamo di poter apportare il nostro contributo nel sensibilizzare tutta la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce. L’obiettivo è quello di diffondere un messaggio di speranza, perché con il contributo di tutti si può arrivare a vincere questa battaglia”.