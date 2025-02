Latina lotta, ma cede alla Herons Montecatini (50-68)

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, pur mettendo in campo una difesa solida e grande determinazione, non riesce a contrastare la fisicità e il ritmo alto della Fabo Herons Montecatini, uscendo sconfitta con il punteggio di 50-68.

Nonostante un avvio equilibrato e un primo tempo giocato punto a punto, i nerazzurri hanno pagato le difficoltà offensive e l’assenza di Capitan Baldasso, oltre alla condizione non ottimale di Rossi, al rientro dopo un mese di stop. La terza partita in otto giorni ha reso ancor più complicato il confronto, contro un’avversaria abituata a gestire partite di alta intensità.

Match

Latina inizia con il giusto approccio, rispondendo colpo su colpo alle iniziative dei toscani. Dopo dieci minuti di grande equilibrio, i padroni di casa chiudono avanti 18-17.

Nel secondo quarto, la Herons alza il ritmo e piazza un break che la porta sulla doppia cifra di vantaggio. I pontini provano a reagire con le triple di Mennella e la grinta di Rossi, ma all’intervallo lungo inseguono sul 29-35.

Al rientro dagli spogliatoi, Montecatini continua a macinare gioco e Latina fatica a trovare soluzioni offensive. Le difficoltà al tiro e la fisicità avversaria fanno aumentare il divario, con i nerazzurri sotto 33-45 a fine terzo quarto.

Nell’ultima frazione, i pontini tentano di riavvicinarsi, ma alcune decisioni arbitrali contestate e la maggiore lucidità degli ospiti chiudono definitivamente il discorso. Il match si conclude sul 50-68, con Latina che dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide, fondamentali per la corsa ai playoff.

La prossima

La Benacquista tornerà in campo domenica 9 febbraio alle 18:00 per affrontare in trasferta la Malvin PSA Sant’Antimo, in una partita cruciale della ventiseiesima giornata di regular season.

Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket-Fabo Heros Montecatini 50-68

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Caffaro 2, Giancarli, Mennella 10, Merletto 10, Paci 12, Rossi 6, Tarozzi n.e., Guastamacchia 5, Ambrosetti 3, Thioune 2, Tomcic n.e.

Coach: Martelossi. Vice: Trimboli. Assistente: Bagni.

Tiri da 2: 38% (13/34)

Tiri da 3: 26% (5/19)

Tiri liberi: 64% (9/14)

Fabo Herons Montecatini: Mastrangelo 8, Benites 9, Chiera 16, Aminti, Natali 16, Trapani 3, Arrigoni 2, Dell’Uomo 2, Giannozzi, Klyuchnyk 12.

Coach: Barsotti. Vice: Marchini. Assistenti: Carlotti, Petrolini.

Tiri da 2: 34% (13/38)

Tiri da 3: 32% (9/28)

Tiri liberi: 75% (15/20)

Arbitri: Giambuzzi Umberto (Ortona), Renga Mauro (Folignano).