Latina–Luiss: match di lusso al Palasport di Cisterna

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna al Palasport di Cisterna oggi alle 18 per la 13ª giornata di Serie B Nazionale, decisa a reagire dopo la sconfitta con la Virtus Roma. I nerazzurri, fermi a 18 punti, cercano una pronta risposta davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte arriva una Luiss Roma che, dopo otto vittorie consecutive a inizio stagione, ha rallentato con due ko di fila e deve ancora recuperare una gara. Con 16 punti in 10 partite, gli universitari restano comunque tra le squadre più solide e arriveranno a Cisterna con forte desiderio di riscatto.

La settimana di allenamenti ha visto la squadra di coach Gramenzi concentrata e determinata, in un clima reso particolare anche dal ritorno in panchina, da avversario, dell’ex assistant coach nerazzurro Francesco Trimboli.

Le dichiarazioni di Daniele Palombo

«Questa stagione per me sta rappresentando una crescita enorme. Vengo da un campionato molto diverso e sapevo che qui avrei dovuto lavorare tanto per trovare spazio. All’inizio facevo fatica persino a stare in campo, adesso invece riesco ad allenarmi bene e sto migliorando giorno dopo giorno grazie allo staff e ai compagni, con cui ho un ottimo rapporto. Mi stanno aiutando molto, soprattutto Ousmane e Curtis (Maiga e Nwohuocha, ndr), con cui ho legato in modo particolare.

La partita con la Virtus Roma è stata intensa e molto fisica, e il finale è stato amaro. Era una gara importante per la classifica e per il nostro percorso; la squadra ha dato il massimo, anche se qualche errore può capitare. Dispiace perché avevamo recuperato un momento difficile, soprattutto dopo un secondo quarto in cui siamo finiti subito in bonus. Nonostante questo eravamo riusciti ad andare anche a +6, segno che la squadra ha carattere e determinazione.

Domenica ci aspetta una sfida altrettanto dura. La Luiss è una squadra forte, di alto livello, e viene da due sconfitte: vorranno rifarsi, esattamente come vogliamo farlo noi. Sarà una partita fisica, combattuta, probabilmente anche nervosa, perché sia noi che loro abbiamo bisogno di riscattarci. Ma siamo pronti, ci stiamo allenando con grande intensità e voglia di migliorare.

Cosa direi ai tifosi per convincerli a venire al palasport? Che siamo la squadra della città, che stiamo lavorando sodo ogni giorno e che puntiamo ai playoff. Abbiamo bisogno del nostro pubblico: il loro supporto fa la differenza e sarebbe bellissimo averli con noi anche domenica».

In breve: le chiavi della partita

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e hanno bisogno di una reazione immediata. Luiss porta intensità per 40 minuti, Latina dovrà rispondere con fisicità, difesa e continuità.