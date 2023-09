Latina, lunedì il vernissage dei nuovi murales del progetto NIU

Verranno inaugurate con una cerimonia ufficiale alle 10 le opere di street art realizzate a Latina nell’ambito del progetto NIU – Nuove Identità Urbane, realizzato con fondi specifici della Regione Lazio in collaborazione con il Comune. La cerimonia si svolgerà simbolicamente in via Cervone, zona autolinee, dove l’artista Vera Bugatti ha realizzato un murale sulla parità di genere. Le altre opere completate si trovano in via Varsavia e via Ezio dove gli street artist Oniro e Attorep hanno affrontato le tematiche di ambiente, natura e sostenibilità e di identità del luogo in occasione dei 90 anni della città di Latina. Durante l’inaugurazione verrà svelata una targa.

“I tre artisti di fama internazionale che ho avuto modo di conoscere – ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano – hanno iniziato i lavori il 28 agosto e sono ora pronti per presentare alla città le loro opere. I cittadini hanno potuto “partecipare” alla creazione dei murales, osservando di giorno in giorno la formazione dei disegni finali. È proprio questo il bello della street art: gli artisti escono dai confini imposti dai soliti schemi e dalle solite tele per impossessarsi delle città a 360 gradi, grazie alla forza espressiva delle loro opere letteralmente alla portata di tutti, disponibili e fruibili h24. Nel giorno dell’inaugurazione i cittadini potranno ammirare le opere concluse e ascoltare direttamente dagli artisti – ha concluso il Sindaco – il messaggio che vogliono trasmettere. L’amministrazione ha intenzione di proseguire su questa linea, incrementando il museo a cielo aperto che si vuole istituire a Latina”.