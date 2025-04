Latina, l’Unicef promuove la Festa dello Sport

È stata presentata in Sala De Pasquale la prima edizione della Festa dello Sport, evento organizzato dal Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili. L’iniziativa si terrà domenica 11 maggio alle ore 10 presso La Pelota Padel Club Indoor, e sarà dedicata alla raccolta fondi per il progetto Unicef “Scuola in scatola”, che mira a garantire il diritto all’istruzione nei contesti di emergenza. La partecipazione è gratuita, con la possibilità di contribuire con un’offerta libera.

“La prima edizione della Festa dello Sport è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore – le parole del sindaco di Latina, Matilde Celentano – l’evento che si terrà l’11 maggio è solo una delle tante iniziative organizzate in collaborazione con l’Unicef – Comitato Provinciale di Latina: abbiamo realizzato insieme due edizioni della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrato a Latina i 50 anni di Unicef Italia con eventi regionali, e firmato un protocollo d’intesa per far diventare la nostra città una Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti. La nostra amministrazione, unica in Italia ad avere una consigliera con delega ai Rapporti con l’Unicef, è infatti particolarmente attenta alle istanze del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, perché ritiene che i bambini siano cittadini tanto quanto gli adulti, e meritano di avere una città a loro misura. Le parole migliori, per spiegare il significato dell’unione tra sport e mondo dell’infanzia, le ha pronunciate Papa Francesco che ci ha da poco lasciati: ‘Lo sport è un linguaggio universale che supera le frontiere, i muri e le barriere. È scuola di pace, di tolleranza, di convivenza’”.

“Con il delegato allo sport del nostro Comitato, Gabriele Iannaccone de La Pelota Padel Club Indoor, insieme a Marco Brignone del Centro Ginnastica Pontina e Leonardo Vetere del Crazy Park, ci siamo incontrati sognando questa giornata, ed è anche grazie a loro e al loro lavoro se il sogno si è avverato – le parole della presidente del Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef Michela Verga – ci tengo a ringraziare il sindaco Matilde Celentano e tutta l’amministrazione comunale, sempre vicini alle iniziative di Unicef, l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato, che insieme a Daniele Valerio e Davide Fioriello dell’Opes ha collaborato affinché questa giornata potesse diventare realtà.

“Un sentito grazie – continua – anche alla BYD l’automobile, per il suo supporto al progetto e, infine, tutti i partner dell’evento: la Judo Ippon Latina – Pontinia, l’associazione Geira – Ente Terzo Settore, i volontari della protezione civile del Gruppo Passo Genovese Odv, i Latina Buffalos, la Joy beach Dog School, l’associazione Qua La Zampa, l’associazione Il Cerchio delle Idee, il fitness center Il Chiodo, le cheerleader Official Cheers Galilei-Sani, l’Unicum Kickboxing Team, la Polevault Academy Latina e, infine, la Hero Skate Academy. Senza dimenticare tutti coloro che stanno dando il loro contributo per la raccolta fondi del progetto “Scuola in scatola” con altri eventi che sono già andati in scena o che si terranno prossimamente: come il Centro Olistico Dragonfly, l’associazione di Bridge di Latina, il circolo di scacchi Il Dragone e il Club I.W. Latina Distretto 208 International Inner Wheel e, infine, il Consorzio di Bonifica”

“Sarà una giornata di festa – conclude Verga – che vedrà coinvolti bambini e ragazzi, delle Scuole Amiche Unicef della provincia pontina ma non solo. Lo sport, infatti, è un diritto per i più piccoli, sancito dall’art. 31 della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Concorre a formarli, rappresenta una fonte di benessere ed è un facilitatore sociale determinante nel loro processo di crescita e formazione dei cittadini di domani. Lo sport è unificante perché attraverso il gioco impariamo ad accogliere, a rispettare l’altro e le regole del gioco, oltre a sviluppare una sana competizione”.