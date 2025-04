Latina, maggioranza soddisfatta per accordo riqualificazione autolinee

I consiglieri di maggioranza esprimono piena soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Latina e Cotral Spa, avvenuta oggi presso la sala De Pasquale, che dà ufficialmente il via al progetto unitario di riqualificazione della stazione delle autolinee, frequentate ogni giorno da centinaia di pendolari e studenti.

“Si tratta di un intervento atteso da anni – affermano – che finalmente diventa realtà grazie all’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Matilde Celentano, alla sinergia con la Regione Lazio e alla disponibilità di Cotral. Con la sottoscrizione dell’accordo si compie un passo concreto verso il recupero di un’area da troppo tempo in condizioni di degrado e abbandono. La giornata di oggi segna l’inizio di un percorso importante che restituirà decoro, sicurezza e servizi a un nodo fondamentale del trasporto pubblico della nostra città. È solo l’inizio di un cammino di riqualificazione più ampio, orientato a dare nuova vita a un’area strategica, frequentata ogni giorno da pendolari, studenti e cittadini. Il progetto, a spese di Cotral, consentirà una migliore esperienza di viaggio per i passeggeri, per il personale viaggiante e per i lavoratori. Inoltre, tema fondamentale e a cuore dell’amministrazione, verrà restituita sicurezza alla città allontanando fenomeni di degrado e criminalità che si sono più volte verificati nella zona. Come consiglieri di maggioranza siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa, passata dall’approvazione del consiglio comunale, che dimostra come l’amministrazione sappia trasformare idee in risultati concreti”.