Latina, malore in carcere dopo l’arresto per rapina: 32enne in coma al Goretti

Ha accusato un grave malore subito dopo l’ingresso nel carcere di Latina ed è ora ricoverato in coma all’ospedale Santa Maria Goretti. Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni, di origine algerina, arrestato due settimane fa con l’accusa di aver rapinato una tabaccheria del capoluogo pontino.

Il malore si è manifestato poco dopo l’arrivo nella struttura penitenziaria. Il detenuto ha improvvisamente perso conoscenza, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Trasportato d’urgenza in ambulanza al Goretti, è stato ricoverato e attualmente si trova in coma, sotto costante sorveglianza della polizia penitenziaria.

Secondo le prime valutazioni mediche, all’origine del malessere potrebbe esserci un’emorragia cerebrale, forse legata a una patologia congenita. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza le cause del improvviso aggravamento delle condizioni di salute.

L’uomo resta ricoverato in prognosi riservata, mentre le autorità stanno monitorando la situazione e ricostruendo ogni dettaglio dell’accaduto.