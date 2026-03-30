Latina, maltrattamenti in famiglia: ai domiciliari un 36enne

Un uomo di 36anni, originario e residente a Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina.

La misura cautelare arriva al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Latina, avviata dopo la denuncia presentata dalla persona offesa. Nel corso delle indagini sono state raccolte diverse testimonianze e sono state ascoltate persone informate sui fatti, oltre ad altri accertamenti che hanno permesso di ricostruire la vicenda.

Secondo quanto emerso dagli investigatori, l’uomo avrebbe posto in essere nel tempo comportamenti vessatori e aggressivi nei confronti della vittima, con minacce e atteggiamenti violenti all’interno dell’ambiente domestico. In alcune circostanze tali episodi si sarebbero verificati anche in presenza di minori.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno delineato una situazione ritenuta particolarmente grave e caratterizzata da una condizione di sofferenza protratta per la persona offesa. Per questo motivo l’Autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, disponendo gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.