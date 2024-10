Latina, manifestazione CGIL e UIL sulle pensioni: “In Italia non siamo tutelati”

È in corso, in Piazza della Libertà, una manifestazione delle categorie dei pensionati di CGIL e UIL, in protesta contro i contenuti di maniera economica del governo su diversi discorsi: pensioni, fisco e problemi di sanità pubblica.

Alcuni segretari degli enti scesi in piazza a protestare sono intervenuti ai microfoni dei giornalisti accorsi in loco: “Come pensionati dobbiamo difendere quanto ottenuto in passato, nuovamente calpestato dal nuovo governo. Da diverso tempo sono ormai amici di nessuno, soprattutto nei nostri confronti, non ci sentiamo tutelati. Ci vogliono convincere che stiamo bene in Italia, ma non è così” ha tuonato Carlo Pezzoli, segretario UIL pensionati Latina.

“Molto probabilmente nelle prossime settimane ci sarà uno sciopero generale nazionale che riguarderà le tematiche che oggi stiamo portando in piazza”, ha invece affermato Guglielmo Festa, segretario regionale del sindacato pensionale CGIL.