Latina, manutenzione straordinaria per quattro asili nido comunali

L’amministrazione comunale di Latina ha dato il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria presso quattro asili nido comunali. Gli interventi interesseranno l’asilo nido Piccolo Mondo di via degli Aurunci, l’asilo nido Allegra Brigata di via Budapest, l’asilo nido Babylandia di via Bachelet e l’asilo nido Piccolo Principe di via Aniene.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ha annunciato la delibera di giunta che ha permesso di recuperare i fondi destinati a questi progetti. “I fondi erano inutilizzati da 5 anni e rischiavano di andare perduti. Per procedere, è stato necessario rimodulare i progetti iniziali a causa di un consistente aumento dei costi, suddividendoli in due lotti”, ha spiegato Carnevale.

Il primo lotto, del valore di 610mila euro, coprirà i lavori nei quattro asili nido comunali menzionati. “I lavori partiranno speditamente così da permettere ai bambini e ai loro insegnanti di tornare in aule più sicure già all’inizio del prossimo anno scolastico”, ha aggiunto il vicesindaco.

La suddivisione in lotti è stata una scelta necessaria per fronteggiare l’incremento dei costi, garantendo comunque l’inizio tempestivo dei lavori. La copertura finanziaria per i restanti due lotti è già in parte garantita, con uno dei progetti inserito nel bando regionale del mese scorso.

Questi interventi sono fondamentali per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici, offrendo ai bambini ambienti più adeguati e sicuri. L’amministrazione comunale conferma così il suo impegno nel garantire infrastrutture scolastiche di qualità per la comunità.