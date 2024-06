Latina, marocchino semina il panico al Goretti: sedato e ricoverato

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato ieri teatro di un ennesimo episodio di violenza, risolto fortunatamente prima che si verificassero gravi conseguenze per il personale sanitario coinvolto.

Come riportato dal quotidiano LatinaOggi, il protagonista dell’accaduto è stato un cittadino marocchino che è riuscito a introdursi nel reparto di Malattie Infettive, seminando il panico.

L’intervento tempestivo degli addetti alla sicurezza ha evitato il peggio, ma è stato comunque necessario l’intervento della Polizia per calmare l’uomo.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, approfittando della relativa calma domenicale dell’ospedale. Il marocchino, in evidente stato di agitazione e probabilmente sotto l’effetto di sostanze psicoattive, è stato bloccato con difficoltà e successivamente sedato e ricoverato in pronto soccorso. L’uomo è stato identificato e verrà probabilmente denunciato in stato di libertà.

Questo evento si inserisce in una preoccupante serie di episodi di violenza che coinvolgono il personale sanitario dell’ospedale.